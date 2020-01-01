الأنبا أغاثون يبث اجتماعه الأسبوعي «أونلاين» غدًا

تبث إيبارشية مغاغة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء غد الجمعة الاجتماع العام الأسبوعي للأنبا اغاثون، وذلك دون حضور عبر تقنية البث المباشر "أونلاين ".و يقدم الأنبا أغاثون برنامجا أسبوعيا بعنوان " التعليم والعقيدة "، يذاع مساء كل ثلاثاء عبر موقع الإيبارشية، وذلك في إطار حرصه على مناقشة موضوعات تخص العقيدة المسيحية لأقباط الإيبارشية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، ابتداءً من يوم 7 أغسطس ويستمر على مدار 15 يومًا تذاع خلاله النهضات الروحية عبر البث المباشر "أونلاين".