حيثيات الحكم بحبس مودة الأدهم وحنين حسام سنتين

حصلت الدستور على النص الكامل لحيثيات الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين سنتين وتغريم كل منهما ٣٠٠ ألف جنيه.وقالت المحكمة إن المتهمين ارتكبتا جريمة التعدي السافر على قيم المجتمع المصري وأخلاقياته ومبادئه، وتسببا في ضرر أصاب هذا المجتمع المحافظ على أخلاقياته وموروثاته الدينية، وأن المتهمة مودة الأدهم رقصت في أماكن عامة غير معدة لذلك وارتدت ملابس فاضحة للفت الانتباه لها.وأكدت المحكمة أن المتهمة حنين حسام بثت مقطع فيديو مرئي لم تشكك فيه، دعت من خلاله الفتيات للتخلي عن القيم والآداب بعرض أنفسهن على مرتادي المواقع المختلفة من خلال محادثات مرئية ومباشرة بهدف زيادة نسبة المشاهدات وما ترتب على ذلك من تنافس الفتيات في جذب انتباه الشباب وتقديمهن تنازلات غير أخلاقية لتحقيق نسب مشاهدة.وأوضحت المحكمة أن الأدلة قوية ومتماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الاطمئنان في عقيدة المحكمة، كما لم يقدم الدفاع الحاضر مع المتهمين جديدا يؤثر في الإجراءات التي تم اتخاذها.وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين خرجوا عن العادات والتقاليد ببث صور وفيديوهات اشتركوا فيها جميعا وجعلوها معاول هدم المجتمع، وأطلقوا ألسنتهم بالقول الفاحش والبذاءة والعري، بغير اتزان وروية وحكمة.