تفاصيل مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2020

ننشر مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2020 حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تجهيز نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية وسوف يقوم باعتمادها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب إجازة عيد الأضحي المبارك على أن تظهر النتيجة يوم ٥ أغسطس المقبل.





مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2020

وفِي هذا السياق قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي أي أعلى من ٨٧٪؜.





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ووفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد حصل ١١٢طالبًا على الدرجات النهائية في اللغة العربية وحصول 149 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة اللغة الانجليزية وحصول 1158 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية فى الفلسفة والمنطق وحصول 486 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة الفيزياء وحصول 75 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة التاريخ وحصول 856 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة الجغرافيا وحصول (236) طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الرياضيات التطبيقية حصل (400) طالب طالبة علي الدرجة النهائية فى الاستاتيكا وحصل (401) طالب طالبة علي الدرجة النهائية في فرع الديناميكا و حصول (809) طالب وطالبة على الدرجات النهائية فى الأحياء وحصول 1762 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الكيمياء وحصل 916 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الجيولوجيا وحصول 669 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في علم النفس وحصول 197 طالب وطالبة على الدرجات النهائية فى علم النفس.



نتيجة الثانوية العامة