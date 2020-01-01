سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة جنوب البحر الأحمر

شهدت منطقتا حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، سقوط أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة، بعد أن حذرت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر من سقوط أمطار على جنوب المحافظة.وأعلنت محافظة البحر الأحمر عن احتمالية سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على مدن جنوب البحر الأحمر وتحديدا حلايب وشلاتين، وذلك بناء على ما أفادت به الهيئة العامة للأرصاد الجوية الثلاثاء الماضي، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المدينتين مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة.وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه قد تكون تلك الأمطار رعدية مع نشاط ملحوظ للرياح ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لمدة 72 ساعة قادمة ابتداء من اليوم الخميس، حيث أصدرت محافظة البحر الأحمر عدة توجيهات للحفاظ على سلامة المواطن وحماية المنشآت، والاستعداد التام بغرفة العمليات.