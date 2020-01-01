مصرع عامل سقط من قطار ببنى سويف

لقى عامل، اليوم الخميس، مصرعه بعد أن سقط من قطار أمام قرية الداوية التابعة لمركز بني سويف، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى.تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أشرف صلاح حكمدار مديرية الأمن، يفيد بسقوط شخص من قطار مما أدى إلى مصرعه، ووجه على الفور بسرعة نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص ويدعى "بهلول.ص.ا" 21 سنة، ومقيم بمحافظة المنيا.تم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق واستدعاء أهله لاستلام الجثة بعد إنهاء جميع الإجراءات.