سوسن بدر تهنئ متابعيها بعيد الأضحى (صورة)

هنأت الفنانة سوسن بدر، متابعيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت سوسن بدر صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنتم وكل أحبابكم طيبين وبخير وفي صحة وسعادة"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مهنئينها بعيد الأضحى المبارك.يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عُرض خلال شهر رمضان 2020، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، أحمد سعيد عبدالغني، سليمان عيد، وإيمان السيد.