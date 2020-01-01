اليونان: إبحار «بارباروس» التركية نحو قبرص «انتهاك صارخ»

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الخميس، إن وجود سفينة أبحاث الزلازل التركية بارباروس قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص «انتهاك صارخ» للحقوق السيادية للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وفقا لما نقلت صحيفة «كاثمريني» اليونانية.وتأتي تلك الخطوة في أعقاب إعلان الرئاسة التركية تعليق أعمال التنقيب في المتوسط بشكل مؤقت.وكان دندياس قال في وقت سابق: «إن أثينا وأنقرة في مرحلة من المناقشات والاتصالات، لكن لم يبدأ حوار رسمي حتى الآن»، وأضاف: «إذا نجحت هذه الاتصالات، فإننا سنمضي في إعادة إطلاق المفاوضات».