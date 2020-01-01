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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 24 متعافيًا من مستشفيات العزل والإحالة بالبحيرة

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:09 ص
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 24 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا حتى مساء الأربعاء 29 يوليو من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 4945 حالة، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأشاد محافظ البحيرة بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين ومثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

هذا وقد أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن نسب الشفاء بالبحيرة تصل أعلى معدلاتها وسط انخفاض كبير فى حالات الإصابة والوفيات مع استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين لحالات العزل المنزلي،مشيرا ان مستشفى كفر الدوار العام مستشفى الحجر الصحى بالبحيرة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالى.

وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، وإلى التزايد المستمر في معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ويهيب اللواء المحافظ بجميع المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة والتى اتخذتها الدولة للحماية والوقاية من الإصابة بالفيروس وخاصة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

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