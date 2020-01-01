شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1195 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و156 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير"، و19 دراجة نارية مخالفة، و43 مخالفة موقف عشوائى، و64 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.