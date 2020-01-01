رفع جلسة سحب الثقة من «الغنوشي» بسبب خلافات بشأن آلية التصويت

أفادت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، برفع جلسة البرلمان التونسي لمدة 10 دقائق وسط خلافات بشأن آلية التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة.وجاء طلب لائحة سحب الثقة من الغنوشي بناء على طلب تقدمّت به عدة كتل نيابية لسحب الثقة من الغنوشي، وذلك بسبب سياساته الخارجية التي تضر بمصالح تونس وعدم الامتثال للقانون والدستور التونسي فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، فضلًا عن تحركاته المشبوهة لخدمة أجندة تنظيم الإخوان المسلمين.