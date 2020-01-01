زيزيت سالم تكتب: «خيري حسن» يمنح أرواحه الهائمة على الهامش أدوار البطولة

«هنا يعيش إنسان مات أثناء حياته» عبارة آلمتني وتوقفت أمامها كثيرًا ربما لأنني لم أستطع أن أتخيل كيف عاش كاتبها كل هذا البؤس.أبكاني أستاذ خيري وأنا أقرأ كتابه «أرواح على الهامش» في جلسة واحدة من فرط تأثري، كتابه الصادر عن دار «ابن رشد» والذي يحدثنا فيه عن حياة أرواح عاشت معذبة بائسة، حيث أبحر معها متحريًا الدقة، باحثًا عن الأسباب، ساعيًا إلى الحقيقة، في عرض ممتع وبديع رغم الظلم والقسوة التي طاردت شخصيات الكتاب، فالكاتب هنا يخبرنا عن الصحفي «نجيب أبو الخير»، الذي قضى سنوات عمره خلف السجون الناصرية، ومات في حادثة أتوبيس نقل عام طائش، ويحدثنا أيضًا عن شاعر العامية «زكي عمر»، الذي مات غريقًا بمدينة عدن، ويحكي عن «إسماعيل المهدوي»، الذي أماتوه حيًا في مستشفى الأمراض العقلية لاتهامه بالإساءة إلى الدولة والسلطة، وأسطورة الساحرة المستديرة «محمد عباس»، الذي اختفى خلف القضبان وهو في عز شبابه عندما قبض عليه وهو يتعاطى المخدرات، ومكوجي الحب «سيد مرسي»، الذي أخلص لمهنته ولم يتذكره أحد حين توفي، وآخرون.لكن أكثر الأرواح التي تأثّرت بها في الكتاب ولم أحتمل تعاستها كإنسان عاش معذبًا لأجل ملامح قبيحة- على حد قوله- لا حيلة له فيها، حيث يعاتب أبوه بحزن شديد قائلا: «لا أستطيع أن أغفر لك أنك أحضرتني إلى عالم يناصبني العداء الشديد، أتعذب فيه على إيقاع ضحكات الآخرين وسخرياتهم».ويخاطب ربه بحياء متسائلًا: «أرسلتني الى عالم أشعر فيه بخجل شديد من نفسي، لن أسألك عن السبب، فلا ريب أنك تملك سببًا وجيهًا لذلك».هذه الروح الشفافة التي لم تصل حتى للهامش، هي روح الكاتب «محمد رجاء عليش»، الذي قضى 47 عامًا من حياته متجولًا في أحب منطقة إلى قلبي، في «حي مصر الجديدة البديع»، من شارع «محمد فريد» إلى شارع «بغداد»، ومن ميدان الجامع إلى شارع «عثمان بن عفان»، ومن شارع «عبدالحميد أبوهيف» إلى شارع «السخاوي»، تهيم روحه وتحذِّر البشر أن احذروا: «لا تولد قبيحًا»، فقد عاش «رجاء» ينثر سنوات عمره على أرصفة مصر الجديدة، من جروبي إلى ميدان الكوربة، ومن مقهى شارع بيروت إلى لامفتيريون، ورغم ذلك لم تمنحه صداقتها وخسر على طول الخط، فنادى في الطرقات «كلهم أعدائي»، وعندما تملكه اليأس منح روحه استراحة المقاتل أخيرًا في صباح يوم السبت 21 أكتوبر من عام 1979 بأن أطلق على نفسه الرصاص من مسدسه المرخص (عيار 38) داخل سيارته الحمراء في شارع بغداد أمام العقار رقم 16 مع وصية تاريخية هي الأولى من نوعها في تاريخ الأدب المصري والعربي كله في العصر الحديث، أوصى فيها بعقارات تقدر بمليون جنيه لصالح اتحاد الكتاب وجمعية الأدباء وصفحة «الأدب» بـ«الأخبار»، كما أوصى بحرق جثته وإلقائها في البحر حتى لا تسلم إلى أسرته، كما جاء في وصيته أيضًا «إنشاء جائزة سنوية باسمه في مجالي القصة القصيرة والرواية لأحسن كتاب منشور خلال السنة في الفرعين المذكورين».انتقل الكاتب «خيري حسن» برشاقة عبر الزمان والمكان ولم يترك تفصيلة واحدة لم ينبش فيها ويزيح عنها أي التباس، ساردًا- على طريقة السيناريو- أحاديث كل مَن عاصروه وكل مَن تعاطفوا معه أو اتهموه بالكفر، بحيادية تامة وسرد سينمائي يحرك عواطفك دون أن تدري نحو مأساة رجاء عليش مع المجتمع وتهميش روحه العالقة المعذبة.وكما لم تنصفه الحياة وهو على قيدها، لم تنصفه بعد مماته، فقد تمَّ رفض الوصية من جميع الجهات المذكورة لأنهم اعتبروا هذا التبرع مزايدة رخيصة منه لتسليط الأضواء عليه وعلى إنتاجه الأدبي.يذكر الكاتب أيضًا أنَّ أسرة رجاء عليش ذهبت للمحكمة تطلب بطلان الوصية حيث ادعوا أنه مجنون، لكن المحكمة رفضت القضية وأقرت بصحة الوصية موضحة أن الطريقة التي مات بها وتفجيره للشقتين اللتان أقام فيهما، واللتان شهدتا آلامه النفسية القاسية ودقة التزامن بينهما تؤكد عقله وليس جنونه، فهي صرخة احتجاج منه ضد المجتمع، فهذه الوصية لا يمكن أن تصدر إلا عن عاشق عظيم للحياة والفن والناس.وبالنهاية تجسدت أرواح «خيري حسن» ولم تبقَ هائمة على الهامش، إنما أحياها الكاتب وجعلها في المتن، بل ومنحها أدوار البطولة في سرد مشهدي شيق وملهم، كي تظل الحكايات حية إلى الأبد وراسخة في الوجدان.