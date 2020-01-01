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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف طقس أول أيام عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:58 ص
الأرصاد
الأرصاد
سمر عبدالله
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن أول أيام عيد الأضحى، سيكون حارًا نهارا لطيفًا ليلا على القاهرة الكبرى، كما تتكون في الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد شبورة مائية، مؤكدًا أن الرياح ستكون معتدلة نشطة.

وأضاف "شاهين" لـ "الدستور" أن الوجه البحرى سيشهد طقسًا حارًا نهارًا لطيف ليلا، كما تتكون شبورة مائية صباحًا وحركة الرياح ستكون معتدلة، أما السواحل الشمالية الغربية ستشهد طقسًا معتدلًا نهارًا لطيف ليلا، وتتكون شبورة مائية صباحا وحركة الرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأشار "شاهين" إلى أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ستشهد طقسًا معتدلًا نهارًا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا كما أن الرياح معتدلة، فيما سيكون الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا.

وتوقع "شاهين" سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، كما ستكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس شمال الصعيد سيكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، أكد "شاهين" أن درجات الحرارة ستكون كالتالي: العظمى بالقاهرة الكبرى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 درجة والصغرى 26 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 27 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 41 والصغرى 30 درجة، وشمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 47 درجة والصغرى 33 درجة.

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت طقسًا حارًا بشكلٍ ملحوظ، حيث ارتفعت درجات الحرارة وحذر خبراء الأرصاد من التعرض للشمس بشكل مباشر، تجنبًا للتعرض لضربات شمس، فيما نصح خبراء التغذية بضرورة الإكثار من شرب المياه للحفاظ على رطوبة الجسم ودرجة حرارته، وكي لا يتعرض الإنسان لهبوط مفاجئ في درجات الحرارة الشديدة هذه الأيام.

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