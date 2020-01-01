القبض على 3 «دواعش» بالعراق

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الخميس، إلقاء القبض على 3 إرهابيين في الأنبار يعملون في ما يسمى بـ"ديوان الجند" التابع لتنظيم "داعش".وذكر إعلام الجهاز - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أنه بناءً على معلومات استخبارية تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار من إلقاء القبض على 3 عناصر مما يسمى بديوان الجند التابع لولاية الأنبار، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة (14 إرهاب) في مناطق مختلفة".وأضاف أنه جرى تدوين أقوالهم أصوليًا واعترفوا صراحة بانتمائهم لعصابات داعش الإجرامية، واشتراكهم في القتال ضد القوات الأمنية خلال عمليات التحرير، واضطروا إلى الهروب من المحافظة بعد تكبدهم الخسائر؛ وسُلم المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.يذكر أن القوات الأمنية تنفذ بين الحين والآخر عمليات في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار، تسفر عن إلقاء القبض على عناصر وقيادات في تنظيم "داعش".