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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يحذر من التهاون في إجراءات مواجهة كورونا: «الفيروس لم ينتهي»

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:54 ص
الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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جدد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، التحذير من التهاون في التعامل مع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا، مؤكدًا أن الفيروس لم ينتهي حتى الآن.

وشدد النائب في اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان نص ساعة طب، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات الوقاية، مشيرًا إلى أن تراجع أعداد المصابين لا يعني انتهاء الفيروس، خصوصًا وأن هناك بعض الدول وبعد تراجع الإصابات عاودت الارتفاع في تسجيل مصابين مرة أخرى.

وتطرق أيمن أبو العلا، إلى موقف مصر من لقاحات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية ومستشار الرئيس ووزيرة الصحة وجميع الباحثين متابعين جيدا لكل ما يجري في هذا الملف، مؤكدًا أن هناك تعاقدات على جرعات من الأمصال، فضلًا عن أن مصر سيكون لها الريادة في التصنيع.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا: اللقاحات اقتربت كثيرا، ومن المتوقع في نهاية شهر سبتمبر سيكون هناك حديث جدي لطرح الأمصال في الأسواق.

وفي شأن مواجهة كورونا، أشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن هناك أبحاث سريرية بدأت تظهر في استخدام بلازما المتعافين في الوقاية من الفيروس وهي تجربة جديدة، ولم تصل إلى نتائج حتى الآن.

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