34 ألف إصابة و1979 وفاة بكورونا في سويسرا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 34802 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 1979 حالة، وقد تعافى 31100 شخص من المصابين حتى الآن.ومر نحو 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.