الفاشون روزي محمود: «العباية» تناسب الزيارات العائلية في العيد

تكثر الزيارات العائلية، تحديدا فى عيد الأضحى المبارك، لعمل ولائم وحفلات الشواء، لذلك يجب أن تكون إطلالتك مناسبة لهذه الأجواء.وقالت الفاشون بلوجر روزي محمود، إن العباية هى الاختيار الامثل للزيارات العائلية في فترة الأعياد خاصة عيد الأضحى، خاصة إذا كانت الزيارة لأسرتك أولأسرة الزوج.وأشارت إلى أن عدد من التصميمات المميزة للعبايات ظهرت مؤخرا، وبالرغم من أن الأسود هو اللون الأكثر تألقا في العبايات إلا أنه هناك ألوان أخرى.وأكدت الفاشون، أن العبايات المظرزة تظل الأكثر شيوعًا، يمكن ارتدائها مع حذاء بكعب عالي أو حذاء رياضي مع بنطلون چينز إذا كانت ذات فتحة كبيرة.وقالت أن بعض الفتيات تفضل ارتداء القفطان والجلباب بدرجات زاهية خاصة إذا صادف العيد فصل الصيف كما نحن الآن.