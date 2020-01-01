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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بث مباشر.. صلاة الظهر من جبل عرفات

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:50 ص
جبل عرفات
جبل عرفات
ياسمين عباس
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يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا لصلاة الظهر من جبل عرفات، حيث يوافق اليوم يوم عرفة.

وأعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.

وتتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفات، في اليوم التاسع من ذي الحجة، الذي وصفه النبي (صلى الله عليه وسلم) بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها.

وفي هذا اليوم العظيم ينشغل الحاج بالتلبية والذكر ويكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل، ويتجه إلى الله خاشعًا متضرعًا ويجتهد في الدعاء لنفسه وأهله وأولاده ولإخوانه المسلمين جميعًا.
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