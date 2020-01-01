بث مباشر.. صلاة الظهر من جبل عرفات

وفي هذا اليوم العظيم ينشغل الحاج بالتلبية والذكر ويكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل، ويتجه إلى الله خاشعًا متضرعًا ويجتهد في الدعاء لنفسه وأهله وأولاده ولإخوانه المسلمين جميعًا.



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يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا لصلاة الظهر من جبل عرفات، حيث يوافق اليوم يوم عرفة.وأعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.وتتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفات، في اليوم التاسع من ذي الحجة، الذي وصفه النبي (صلى الله عليه وسلم) بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها.