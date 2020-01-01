لتكون عصابة تفضح نجوم المغرب.. حبس دنيا بطمة وشقيقتها

أصدر القضاء المغربي،صباح اليوم، حكمًا بمعاقبة الفنانة المغربية دنيا بطمة بالحبس لمدة 8 أشهر، وشقيقتها ابتسام بطمة، لمدة سنة واحدة، وإحدى عارضات الأزياء تدعى عيشة لمدة عام ونصف، وذلك بسبب تكوينهم عصابة تسمى "حمزة مون بيبي" يقومون من خلالها بفضح مشاهير المغرب علي تطبيق "سناب شات".وكانت دنيا بطمة قد نفت مرارا صلتها بالحساب المثير للجدل، وأكدت أنها تتعرض لحملة من قبل أشخاص يريدون الإساءة إليها والنيل من نجاحها الفني، وتم منعها من السفر قبل عدة أشهر، وقامت بإلغاء متابعتها لعدد من الفنانين في موقع "إنستجرام"، في تلميح إلى أنهم لم يساندوها في الأزمة الأخيرة.