الحبس 6 أشهر لصاحب شركة استثمار عقاري بتهمة النصب على المواطنين

قضت محكمة جنح العجوزة، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقاري، بالحبس 6 أشهر، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين فى القضية رقم 4860 لسنة 2020.كشفت تحقيقات عن ورود عدة بلاغات الى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من الأهالي يفيد بقيام "هاني.ع" صاحب شركة استثمار عقاري، والتي من بين مشاريعها كمبوند شهير بالشيخ زايد، بالنصب عليهم والتحصل علي مبالغ مالية منهم، وأشاروا إلى أنهم شاهدوا إعلانات بالصحف والفضائيات عن بيع وحدات سكنية" فيلات- شقق" بكمبوند بالشيخ، وبتسهيلات في الدفع.وأضافت التحقيقات أن الأهالي توجهوا إلى مقر الشركة والكائن بمنطقة المهندسين وتعاقدوا على تلك الوحدات منذ ما يقرب من 4 سنوات، ودفع مقدمات الحجز وسداد الاقساط المستحقة في المواعيد المحددة اليهم، إلا أنهم تفاجئوا بعد ذلك بمماطلة صاحب الكمبوند، ونشوب عدة خلافات بينهم وبينه، ونصبه عليهم، والهرب بأموالهم.