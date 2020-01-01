رئيس «امتحانات الثانوية»: النتيجة مبشرة جدًا وستسعد كل الطلاب

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم غلق جميع كنترولات التصحيح من اليوم الخميس وحتى انتهاء إجازة عيد الأضحى يوم الإثنين المقبل.وأكد حجازي، في تصريحات خاصة، أن جميع الكنترولات انتهت من تصحيح جميع المواد وتحديد الأوائل وإضافة درجات الرأفة للطلاب الراسبين.وشدد رئيس الامتحانات على أنه لا يتبقى سوى التعرف على أسماء الطلاب بعد إزالة أرقامهم السرية ونقلهم للحاسب الآلي، وأوضح حجازي أن النتيجة ستكون جاهزة عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، استعداد لاعتمادها وإعلان أسماء الأوائل، ورفعها على موقع الوزارة للحصول عليها من باقي الطلاب، وتابع "مبشرة جدًا وستسعد كل الطلاب".تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ستكون آخر امتحانات بالنظام القديم، حيث تكون الامتحانات العام الدراسي المقبل بنظام الأسئلة الجديدة التي تعتمد على قياس الفهم والمعرفة والابتكار open book.