محامو زعيم «العمال الكردستاني» يشكون تركيا لأعلى محكمة أوروبية

تقدم محامو زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر الاتصال مع أوجلان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرات" الموالية للأكراد.وقالت الوكالة إن الفريق القانوني لأوجلان لا يستطيع الاتصال بموكله ومن ثم قرر الفريق اللجوء إلى أعلى محكمة في أوروبا بعد أن رفضت المحكمة الدستورية التركية الاستئناف في قضية أوجلان في يونيو.يأتي هذا فيما سُمح لزعيم حزب العمال الكردستاني آخر مرة بزيارة نادرة من قبل محاميه في مايو 2019.ويقضي أوجلان عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة "الخيانة" بعد القبض عليه في عام 1999، كما مُنع من مقابلة محاميه منذ عام 2011 ولم يقم إلا بزيارات عائلية محدودة منذ انهيار عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 2015.