روسيا تعتقل عسكريا بتهمة الخيانة والتجسس لصالح أوكرانيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال جندي من أسطول البحر الأسود الروسي، في سيفاستوبول، بتهمة "الخيانة العظمى" وجمع المعلومات لصالح المخابرات الأوكرانية.وقال جهاز الأمن الفيدرالي ـ في بيان -" إن الجندي كان يجمع وينقل المعلومات التي تعد أسرار دولة إلى مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع في أوكرانيا، وتم فتح قضية جنائية بموجب المادة "الخيانة العظمى".ولم يحدد البيان تاريخ اعتقال المتهم بالضبط، ولكن المحكمة قد حكمت على الجندي بالسجن.