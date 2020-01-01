مقتل 9 من مسلحي طالبان في اشتباكات مع القوات الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، أن تسعة على الأقل من مسلحي حركة "طالبان" لقوا حتفهم إثر اندلاع اشتباكات مع القوات الأمنية في إقليم "غزني" الواقع وسط البلاد.وقالت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - إن الاشتباكات اندلعت بعدما قام مسلحو حركة "طالبان" بشن هجمات على نقاط تفتيش أمنية في مقاطعة "خواجة عماري" بالإقليم، إلا أن القوات تمكنت من الرد على الهجمات.ولم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة "طالبان".