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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا توافق على بدء تجارب سريرية للقاح كوري لعلاج كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:27 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت شركة سيلتريون الكورية الجنوبية الرائدة في عالم صناعة الأدوية اليوم الخميس، أنها حصلت على موافقة في بريطانيا على بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية على علاج مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية منحت الضوء الأخضر للشركة لاستخدام دواء (سي تي- بي 59) على مرضى كورونا ذوي الأعراض الخفيفة لتقييم سلامة وفعالية العلاج المضاد للفيروسات.

وأفادت الشركة بأنها تخطط لبدء المرحلتين الثانية والثالثة من الدراسات السريرية على 19 مريضا مرشحا بأعراض خطيرة بحلول نهاية العام.
وفي كوريا الجنوبية، تنفذ الشركة حاليا المرحلة الأولى من التجارب السريرية لعقار "سي تي- بي 59" على 32 متطوعا في صحة جيدة ولم يسبق لهم الإصابة بالفيروس.

وقالت سيلتريون في وقت سابق إن العلاج المضاد للفيروسات أدى إلى خفض كمية فيروس "سارس-كوف-2" المعروف باسم كوفيد-19 بمقدار مئة مرة في اختباراتها على الحيوانات.

وذكرت أنها تخطط لبدء إنتاج العلاج في مصنعها الواقع في "سونج-دو" بمدينة إنتشون الساحلية الغربية عندما تُثبت فعاليته وسلامته بعد المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

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