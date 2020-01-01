وزيرة البيئة توجه برفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع درجة الاستعداد في جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتدخل السريع لمواجهة المشكلات البيئية الطارئة خلال تلك الفترة بتشكيل فرق عمل على مدار أيام العيد اعتبار من الخميس وحتى الاثنين القادم.وأصدرت الوزيرة توجيهاتها لقطاع الفروع للربط مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع البالغ عددها ١٦ فرعا إقليمي على مستوى الجمهورية تأهبا للتعامل مع المشاكل البيئية الطارئة في نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية مثل تلوث الشواطئ، أو أى مشكلات بيئية أخرى.كما وجهت فؤاد بنشر فرق الرصد التابعة لجهاز تنظيم وادارة المخلفات بمحافظتي القاهرة والجيزة لرصد التراكمات والتنسيق لرفعها أولا بأول، بالإضافة إلى تشكيل فريق لمتابعة أوضاع المقالب بالقاهرة الكبرى على مدار الساعة لضمان عدم وجود اشتعالات والسيطرة السريعة عليها في حال نشوبها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وتقوم فرق المتابعة بالجهاز أيضا برصد مخلفات الأضاحي والعمل على الحد من انتشارها والتنسيق مع الأحياء لرفعها أولا بأول.وكانت وزارة البيئة قد بدأت مؤخرا تشغيل منظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات بمحافظة الجيزة بأحياء الدقي، العجوزة، الهرم وجنوب الجيزة، وذلك في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي للوزارة فى المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، والتي تهدف تيسير عملية رصد المخلفات بالأحياء والطرق والتعامل السريع معها وضمان عدم تجددها مرة أخرى، واستكمالا لمنظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات بأحياء القاهرة والتي أطلقتها الوزارة العام الماضي.وأكدت فؤاد أن جهاز تنظيم وادارة المخلفات نفذ تدريب عملي لمسئولي هيئة نظافة وتجميل الجيزة ومسئولي الرصد بالأحياء المعنية بعد التنسيق مع شركة (انفيرون أدبت) المسئولة عن تصميم البرنامج، وتضمن التدريب إلى جانب رصد تراكمات المخلفات بتلك الأحياء، متابعة ورصد المخلفات على جانبي الطريق الدائري، ومحطات المناولة بالمريوطية والوراق وكرداسة، لمتابعة إزالة المخلفات أولا بأول وعدم تجددها مرة أخرى، ويتابع جهاز تنظيم وادارة المخلفات أعمال الرصد والمتابعة لتلك المواقع يوميا.وتم إضافة مخالفات أخرى بالبرنامج ليتم رصدها ومنها عدم ارتداء العاملين بمنظومة النظافة لمهمات الوقاية وعدم تغطية سيارات نقل المخلفات، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).