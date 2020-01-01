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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رفع حظر تناول الطعام داخل المطاعم في هونج كونج

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:18 ص
حظر تناول الطعام
حظر تناول الطعام داخل المطاعم
وكالات
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تم رفع الحظر الذي فرضته حكومة هونج كونج على تناول الطعام داخل المطاعم اليوم الخميس، بعد يوم واحد فقط من تطبيق أحدث إجراء للمساعدة في مكافحة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لمصادر محلية.

وأفادت قناة "ناو نيوز" التليفزيونية بأنه يُسمح الآن للمطاعم أن تفتح أبوابها لتقديم الإفطار والغداء بنصف طاقتها، مع الالتزام بجلوس شخصين فقط على كل طاولة.

وتم أمس الأربعاء تكليف أصحاب المطاعم بإغلاق أبوابها وتقديم الوجبات الخارجية (تيك أواي) فقط، بينما أصبحت الكمامات إلزامية في جميع الأماكن العامة، ولم يعد يُسمح لأكثر من شخصين بالتجمع، بدلًا من أربعة سابقًا.

وشهدت المدينة ارتفاعًا في حالات الإصابة بكورونا، حيث زاد عدد الإصابات اليومية على 100 حالة. ويبلغ العدد الإجمالي للحالات الآن 3003 حالات.

ويأتي رفع الحظر الذي كان من المفترض أن يستمر لأسبوع على تناول الوجبات في المطاعم بعد أن نشر سكان محليون غاضبون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي للعمال يأكلون من صناديق البوليسترين في جميع أنحاء المدينة، ويجلسون على حواف النوافذ، وعلى الأرض ويحتمون تحت المظلات في الحدائق العامة.

وقبل أسبوع، تم فرض حظر على المسافرين من المناطق عالية المخاطر فيما يتعلق بالوباء، بعد أن سجلت هونج كونج 234 حالة واردة من الخارج في يونيو.

ويتعين على المسافرين القادمين من بنجلاديش والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وجنوب أفريقيا الآن تقديم شهادة بنتائج سلبية لفحوص الكشف عن كورونا قبل الدخول.

وقد يتم فرض غرامات فورية بقيمة ألفي دولار من عملة هونج كونج (258 دولار أمريكي) على أولئك الذين ينتهكون أوامر ارتداء الكمامة، التي تنتهي رسميا في 4 أغسطس.

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