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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

أولمبياد طوكيو: الألعاب قد تُقام أمام جماهير محدودة

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:17 ص
أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو
وكالات
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قال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة حتى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، إن الألعاب قد تقام أمام "عدد محدود من المتفرجين" لمنع انتشار العدوى.

وبات الموعد الجديد للألعاب في 23 يوليو 2021 وذلك بعد تأجيل تاريخي بسبب التفشي الكبير لفيروس "كوفيد-19".

وقال توشيرو موتو لشبكة "بي بي سي" البريطانية، إن المنظمين ملتزمون بإقامة الألعاب في عام 2021، مع استبعاد تام للإلغاء أو تأجيل إضافي "الجميع يجب أن يركز على إقامة الحدث العام المقبل، نحن على موجة واحدة".

وأضاف أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ "لم يكن يفكّر" في ألعاب دون جماهير، لكنه أقر بأن عددًا محدودًا من الجماهير قد يكون واردًا "ربما يفكر بعدد محدود من الجماهير مع الاخذ بعين الاعتبار بالتباعد الاجتماعي".

تابع موتو "يجب أن نبني بيئة يشعر فيها الناس بالأمان. الرياضيون واللجنة الأولمبية الدولية قد يحتاجون إلى إجراء اختبارات قبل وبعد دخول اليابان ونحتاج إلى انظمة طبية قوية حول خطط الإقامة والنقل".

وتحظر اليابان راهنا قدوم الزائرين من 100 دولة، في محاولة لكبح الفيروس، واضاف موتو ان "زوال جميع القيود سيكون بمثابة التفاؤل المفرط، لذا علينا التفكير في طرق اخرى".

وعبّر اليابانيون عن شكوكهم حيال إقامة الألعاب قبل نحو سنة من موعدها، وجد استطلاعان للرأي في يوليو أن غالبية اليابانيين يعتقدون أن الألعاب يجب أن تؤجل مجددًا أو تلغى، ورأى عدة خبراء طبيين أن الألعاب لن تكون قابلة للحياة دون علاج مثبت أو لقاح للفيروس.

وبدا رئيس لجنة التنسيق للاولمبياد جون كوتس متفائلًا من إقامة الألعاب حتى دون اكتشاف لقاح، وقال لصحيفة استرالية إن المنظمين "يمضون قدمًا على أساس انه لن يكون هناك لقاح".

وأضاف أنهم يستعدون "لاي سيناريو سنواجهه، وهو ما سيصبح اكثر وضوحا مع نهاية العام".

وشهدت اليابان تفشيًا صغيرًا نسبيًا لكورونا، لكن الإصابات أخذت في الارتفاع خصوصًا في العاصمة طوكيو.

حذّرت حاكمة العاصمة يوريكو كويكي لوكالة كيودو الأربعاء أن "احتواء الفيروس داخل العاصمة هو شرط مسبق" لإقامة الألعاب.

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