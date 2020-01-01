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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مفاجأة.. الماء يقتل الفيروس التاجي خلال 72 ساعة

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:12 ص
الماء المغلي
الماء المغلي
وكالات
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أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، أن اختبارا أثبت أن 90% من جزيئات الفيروس التاجي تموت في الماء بدرجة حرارة الغرفة خلال 24 ساعة، و99.9% في غضون 72 ساعة.

ووجد القائمون على هذه الدراسة التي أجريت في مركز "فيكتور" الروسي المختص، أن الفيروس التاجي لا يتكاثر في الماء الخالي من الكلور، وفي ماء البحر، لكن فيهما يمكن أن يبقى حيا.

وأفادت مجلة تصدر عن هذه الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، بأن الماء المغلي يؤدي إلى التدمير الكامل للفيروس التاجي، كما أنه يفقد قابلية الحياة في المياه الممزوجة بالكلور.

واكتشف علماء أمريكيون أثناء إجرائهم في وقت سابق تجارب على الأشعة فوق البنفسجية أن انتشار فيروس "سارس – كوف – 2" مع جرعة ضوء مقدارها خمسة مللي جول لكل سنتيمتر مربع، ينخفض بنسبة 99 ٪ في ست ثوان، وحين يتعرض لـ 22 مللي جول سم²، يتم تدمير الفيروس التاجي بالكامل تقريبا في 25 ثانية.

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مفاجأة.. الماء يقتل الفيروس التاجي خلال 72 ساعة

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