كوريا الشمالية تختبر صاروخا مضادا للسفن

كشف مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخ كروز مضادا للسفن، جرى إطلاقه من سواحلها الشرقية في وقت سابق من هذا الشهر في إطار تدريباتها الصيفية الاعتيادية.ولفتت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إلى أن الكشف عن الاختبار جاء متأخرا، حيث لم يسبق أن ذكرت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية ولا وسائل الإعلام الكورية الشمالية أمرا بشأنه.ونقلت الوكالة عن مسؤولين في سول أنه تم إطلاق الصاروخ سفينة سفينة من البحر الشرقي في السادس من يوليو الجاري وحلق لأقل من مئة كيلومتر.ولم يتم التعرف على طراز الصاروخ بالتحديد، إلا أن المسؤولين ألمحوا إلى أن هذا النوع من الصواريخ تم اختباره مسبقا.وبدأت التمرينات الصيفية مطلع يوليو ولا تزال مستمرة، وعادة ما تستمر حتى أغسطس.تجدر الإشارة إلى أن آخر اختبار صاروخي كبير تم رصده لكوريا الشمالية كان في 14 أبريل.