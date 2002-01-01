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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق منخفضة بسبب مخاوف كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:04 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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غيرت الأسهم اليابانية مسارها لتغلق على انخفاض اليوم الخميس، إذ فاقت المخاوف المتجددة بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان التفاؤل بشأن قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتقارير إيجابية لأرباح الشركات.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.26 % إلى 22339.23 نقطة بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 % إلى 1539.47 نقطة.

وتراجعت مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء أربعة، فيما تصدرت قطاعات الطيران والكهرباء والغاز والنقل البري الانخفاض.

وتحولت المعنويات إلى سلبية بعد أن أوردت صحيفة نيكي أن طوكيو تخطط للحث على تخفيض عدد ساعات العمل للمطاعم وملاهي الكاريوكي الشهر المقبل، بعد يوم من تجاوز الإصابات الجديدة بالفيروس مستوى ألف حالة للمرة الأولى في اليابان.

وارتفعت الأسواق في التعاملات المبكرة، مقتفية أثر وول ستريت بعد أن كرر مجلس الاحتياطي الاتحادي تعهدا باستخدام "النطاق الكامل للأدوات" لدعم الاقتصاد وإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر.

ونزل سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 2.81 % بعد أن أعلنت شركة الطيران عن خسارة تشغيلية فصلية بقيمة 159 مليار ين (1.51 مليار دولار) مع تضرر السفر من الجائحة.

ونزل سهم كاو كوربوريشن 5.16 % بعد أن قلصت شركة صناعة أدوات العناية الشخصية توقعها لأرباح العام الذي ينتهي في مارس.

ومن بين الرابحين ارتفع سهم إم3 بنسبة 6.05 %إلى مستوى قياسي عقب قفزة بنسبة 26.4 % في أرباح الشركة التشغيلية للفصل الممتد بين أبريل ويونيو.

وأضاف سهم نومورا هولدنجز 4.5 % بعد أن أعلنت الشركة عن ثاني أفضل ربح فصلي منذ 2002.

وأضاف سهم مجموعة سوفت بنك 2.36 % بعد أن قالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها أنشأت مركز اختبار لتشخيص الإصابة بكوفيد-19 باستخدام اللعاب.

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