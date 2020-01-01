البرازيل تسمح باستقبال الرحلات الجوية الخارجية

أعلنت الحكومة البرازيلية في صحيفتها الرسمية أنها سوف تسمح باستقبال الرحلات الجوية من الخارج على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.وسوف يتعين على السائحين الراغبين في البقاء في البلاد لمدة تصل إلى 90 يوما تقديم وثيقة تأمين صحي تغطي فترة إقامتهم.ومازال يحظر دخول الطائرات لولايتي ماتو جروس دو سول وبارابا ووروندونيا، ولا يسمح بدخول السائحين لولايتي ريو جراندي دو سول وتوكانتيز برا أو بحرا.ولم يتم الاعلان عن سبب المنع، ووفقا لوزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد ارتفاعات جديدة في أعداد الإصابات اليومية وحالات الوفاة بالفيروس.وقد أعلنت الوزارة في العاصمة برازيليا تسجيل 69 ألف و74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في وقت متأخر من أمس الأربعاء.وقد بلغ إجمالي عدد حالات الاصابة بالفيروس في البرازيل أكثر من 5ر2 مليون حالة.كما سجلت البرازيل 1595 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في البرازيل 90 ألف حالة.ويعتقد أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل، التي بها 210 ملايين نسمة، أعلى من المعلن بسبب عدم إجراء اختبارات كافية، وقد تعافى نحو 1.6 مليون شخص من الفيروس حتى الآن.