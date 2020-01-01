تونس تنفي إحباط مخطط إرهابي في الحمامات

نفت وزارة الداخلية التونسية، ما يتم تداوله بشأن إحباط مخطط إرهابي يستهدف مطعما سياحيا بمدينة الحمامات.وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء- الخميس، "تبعا لما يتم تداوله على بعض صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية بخصوص إحباط مخطط إرهابي يستهدف مطعما سياحيا بمدينة الحمامات، يهمها أن تفيد بأن الموضوع لا يتعلق بإحباط مخطط إرهابي".وأشارت إلى أن الموضوع "يتمثل في رصد تدوينة تتضمن تهديدا لمطعم في إطار تعليق على فيديو يصور منع امرأتين من دخوله، ليتم على إثر ذلك تحديد هوية صاحب التدوينة والذي بالاطلاع على حسابه الإلكتروني، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، تبين أنه يتبنى فكرا تكفيريّا".وأضافت أنه بمزيد تعميق التحريات ثبت ارتباطه بالعديد من العناصر المشتبه فيها في مجال التطرف الديني، والذين تم ضبطهم.ووفق الوزارة، "باطلاع النيابة العمومية على كامل الحيثيات أذنت بالاحتفاظ بالمظننين فيهم من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي".وكانت الداخلية التونسية أعلنت يوم الاثنين الماضي اعتقال اثنين من العناصر التكفيرية أحدهما موال لـ "داعش" المتطرف، وخضع لتدريب في صناعة المتفجرات وعمليات الاغتيال.