بريطانيا قلقة من موجة ثانية لكورونا في أوروبا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الخميس إنه قلق من حدوث موجة تفش ثانية لفيروس كورونا المستجد في أوروبا وإن الحكومة لن تتردد في التحرك لإعادة فرض إجراءات الحجر الصحي إذا اقضت الضرورة لتبقي البلاد آمنة.وأضاف هانكوك في مقابلة مع سكاي نيوز "أنا قلق من موجة ثانية، أعتقد أن بمقدورنا أن نرصد موجة ثانية تبدأ في أنحاء أوروبا وعلينا أن نفعل كل ما نستطيع لمنعها من الوصول إلينا والتعامل معها".وتابع قائلا "لدينا مخاوف كبيرة بشأن الموجة الثانية التي تظهر في أنحاء أوروبا... ولا يقتصر الأمر على إسبانيا... لكن هناك دولا أخرى أيضا تتزايد فيها أعداد الإصابة. ونحن مصممون جدا على فعل كل ما بوسعنا لنبقي هذه البلاد آمنة".وفرضت بريطانيا من جديد الأسبوع الماضي فترة حجر صحي لمدة 14 يوما على العائدين من إسبانيا.لكن دولا أوروبية أخرى تعد من الوجهات المفضلة للسائحين البريطانيين في العطلات الصيفية، مثل فرنسا، ما زالت معفاة من إجراءات الحجر الصحي حتى الآن. لكن تزايد الحالات أثار مخاوف من أن تلك الدول ستخضع هي الأخرى قريبا لإجراءات الحجر للعائدين منها. ولم يذكر هانكوك أي دولة أخرى بالاسم بخلاف إسبانيا.