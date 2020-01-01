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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«أقباط من أجل الوطن» يهنئ السيسي بعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:40 ص
كريم كمال
كريم كمال
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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هنأ الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن برئاسة كريم كمال ونائبة رئيس الاتحاد ولاء عزيز والأمين العام محب شفيق، الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل شعب مصر بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

كما تقدم الاتحاد بالتهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وفضيلة الدكتور الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور الشيخ مختار جمعة وزير الأوقاف، بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك.

وقال الاتحاد في بيان له: "في هذه المناسبة الجليلة نتضرع إلى الله أن ينقذ العالم من الوباء وأن يحمي مصر وقائدها الرئيس السيسي وجيشها وشعبها من مكائد الأعداء وأن يعم السلام والأمان الأمة العربية والإسلامية وكل العالم".

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