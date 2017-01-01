ارتفاع إصابات كورونا في باكستان لـ277 ألفا و402

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان اليوم الخميس، إلى 277 ألفا و402 حالة، وذلك عقب تسجيل 1114 حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 5924 حالة، وذلك عقب تسجيل 32 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.