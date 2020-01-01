رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اكتشاف مقبرة أثرية في الصين

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:30 ص
اكتشاف مقبرة أثرية
اكتشاف مقبرة أثرية
ا ش ا
طباعة
اكتشف علماء آثار صينيون مقبرة قديمة تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907 م) في محافظة فوتشنغ بمقاطعة خبي شمالي الصين.

وقالت "تشي هونغ شيا" مديرة معهد حماية الآثار الثقافية في فوتشنغ -في تصريح اليوم- إنه تم اكتشاف أكثر من 20 قطعة من الآثار الثقافية في المقبرة، بما في ذلك وعاء خزفي أبيض وفخار ثلاثي الألوان ومرآة برونزية وثور يشمي وأرنب خزفي ووعاء فخاري أحمر ومئات العملات المعدنية النحاسية المرتبطة بعهد أسرة تانغ المتوسط والمتأخر التي يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 عام.

وأضافت شيا أن المقبرة تحتوي على غرفتين متصلتين، كلتاهما تضم توابيت خشبية، حيث كانت الغرفة الرئيسية لزوجين، والأخرى لامرأة، مشيرة إلى أنها تقدم أدلة تاريخية على عادات الجنازات المدنية في المنطقة السهلية بوسط خبي خلال عهد أسرة تانغ.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 الثلاثاء

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الإعدام لعروس قتلت زوجها بعد 5 أيام من الزفاف فى البحيرة

الصور

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

الأكثر قراءة

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور التهاني بالعيد الكبير

مصادر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 الثلاثاء

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

أغرب مواقف الحج.. «مظاهرة وهتافات.. سرقة الحجر الأسود.. وانقطاع المصريين»

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

"تبرع من أجل الكويت".. خفايا حملة الفرقة المسرحية لسمير غانم وقت الغزو العراقي

نجم الساعة

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رجل يطلق النار على سائحة ونجلها لم يحترما التباعد الاجتماعي في فوريدا

رفع حظر تناول الطعام داخل المطاعم في هونج كونج

أولمبياد طوكيو: الألعاب قد تُقام أمام جماهير محدودة

مفاجأة.. الماء يقتل الفيروس التاجي خلال 72 ساعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
مؤمن المحمدي
عبدالحى أديب
المزيد

الثقافة

احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو بالأسمرات (صور)

مصطفى محمود ضيف صالون «الثقافة» ثالث أيام عيد الأضحى

مواهب مطروح الشابة تواصل عروضها الغنائية

«فى محبة القراءة».. قاعات اطلاع مجانية توفرها «الثقافة» للباحثين