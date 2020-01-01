اكتشاف مقبرة أثرية في الصين

اكتشف علماء آثار صينيون مقبرة قديمة تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907 م) في محافظة فوتشنغ بمقاطعة خبي شمالي الصين.وقالت "تشي هونغ شيا" مديرة معهد حماية الآثار الثقافية في فوتشنغ -في تصريح اليوم- إنه تم اكتشاف أكثر من 20 قطعة من الآثار الثقافية في المقبرة، بما في ذلك وعاء خزفي أبيض وفخار ثلاثي الألوان ومرآة برونزية وثور يشمي وأرنب خزفي ووعاء فخاري أحمر ومئات العملات المعدنية النحاسية المرتبطة بعهد أسرة تانغ المتوسط والمتأخر التي يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 عام.وأضافت شيا أن المقبرة تحتوي على غرفتين متصلتين، كلتاهما تضم توابيت خشبية، حيث كانت الغرفة الرئيسية لزوجين، والأخرى لامرأة، مشيرة إلى أنها تقدم أدلة تاريخية على عادات الجنازات المدنية في المنطقة السهلية بوسط خبي خلال عهد أسرة تانغ.