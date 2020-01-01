أوكرانيا تسجل رقما قياسيا في عدد إصابات كورونا اليومية

قال مجلس الأمن والدفاع الأوكراني اليوم الخميس إن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في 30 يوليو بلغ 1197 إصابة جديدة.وشهدت الأعداد اليومية للإصابات الجديدة زيادة حادة على مدى الشهرين الماضيين بعد التخفيف التدريجي للقيود التي فرضت لاحتواء المرض في أواخر مايو.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 68794 حالة وسجلت البلاد 1673 وفاة حتى اليوم الخميس 30 يوليو تموز بينماتعافى 38154 مريضا.