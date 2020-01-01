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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تعلن عدم تسجيل إصابات بكورونا حتى الآن

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:21 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلنت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى بعد عودة منشق كوري شمالي من الجنوب إلى الشمال مؤخرا.

وقالت صحيفة (رودونج شينمون) الناطقة باسم حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية اليوم الخميس، إنه حتى لو لم تكن هناك أية حالة إصابة بكورونا، يجب البقاء في حالة يقظة وانتباه، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة مثل إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية.

وتقول كوريا الشمالية باستمرار إنها لم تسجل أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ شهر يناير.

وفي يوم 26 يوليو، أعربت كوريا الشمالية عن قلقها من احتمال تفشي الفيروس، قائلة إن منشقا كوريا شماليا، يشتبه في إصابته بالفيروس، عاد إلى الشمال في يوم 19 يوليو.

وعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج -أون اجتماعا طارئا موسعا للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب ورفع النظام الوطني للوقاية من الطوارئ إلى "حالة الطوارئ القصوى".

وقال البعض إن كوريا الشمالية قد تستغل عودة المنشق كفرصة لإلقاء اللوم على كوريا الجنوبية في تفشي الفيروس، لكنها ما تزال تؤكد خلوها من كورونا.

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