33 ألفا و761 إصابة بكورونا في اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 33 ألفا و761 حالة، وذلك عقب تسجيل 1264 حالة إصابة جديدة.وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1017 حالة، وذلك عقب تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.