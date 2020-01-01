1.4 مليار دولار خسائر أيرباص خلال الربع الثاني

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص اليوم الخميس، تسجيل خسائر خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) قبل حساب الفوائد والضرائب.وكانت الشركة حققت خلال الربع الثاني من العام الماضي أرباحا بقيمة 1.98 مليار يورو، حيث عانت أيرباص خلال الشهور الماضية من تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة الطائرات ككل.وبلغ صافي خسائر أيرباص خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.4 مليار يورو مقابل أرباح صافية قدرها 1.2 مليار يورو خلال الفترة نفسها منالعام الماضي.ومع التراجع الحاد في نشاط شركات الطيران في العالم وهي العميل الأساسي لشركة أيرباص أعلنت الأخيرة في الشهر الماضي اعتزامها شطب حوالي 15 ألف وظيفة على مستوى العالم وتقليل إنتاجها بنسبة 40 % لمدة عامين.كانت أيرباص قد سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحا قبل حساب الضرائب والفوائد قيمتها 281 مليون يورو في حين سجلت خسائر صافية قيمتها 481 مليون يورو.