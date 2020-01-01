رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:06 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت الصين تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ شهر أبريل.

وأشارت السلطات الصحية الصينية إلى أن هناك 102 حالة انتقلت إليها العدوى محليا من بين الإصابات الجديدة.

ووفقا لأحدث بيانات اللجنة الصحية الوطنية، تم تسجيل 96 حالة إصابة في إقليم شينجيانج، الذي يشهد تزايدا في أعداد الإصابات ضمن أحدث موجة لتفشي الفيروس في هذا الشهر، على الرغم من التوقعات الرسمية بأن أعداد المصابين ستبدأ في التراجع.

وسجل إقليم لياونينج، بشمال شرقي البلاد، حيث تم تتبع مجموعة من الحالات الجديدة في مصنع لتجهيز المأكولات البحرية في مدينة داليان الساحلية، 5 حالات جديدة.

وقد أدى هذا التفشي للفيروس إلى فرض إغلاق على مناطق من المدينة الساحلية وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وعلى الرغم من هذه التدابير، تم بالفعل الكشف عن حالات إصابة في تسع مدن مختلفة نتيجة تفشي الفيروس في مدينة داليان.

وأعلنت اللجنة الصحية الوطنية تسجيل حالة إصابة محلية جديدة في بكين.

كما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في أقاليم يونان وشنغهاي وقوانجدونج.

موضوعات متعلقة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

مصادر بـ«التعليم»: شعبة علمى علوم تتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

مصادر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 الثلاثاء

الصور

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

الأكثر قراءة

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور التهاني بالعيد الكبير

مصادر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 الثلاثاء

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

أغرب مواقف الحج.. «مظاهرة وهتافات.. سرقة الحجر الأسود.. وانقطاع المصريين»

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

"تبرع من أجل الكويت".. خفايا حملة الفرقة المسرحية لسمير غانم وقت الغزو العراقي

نجم الساعة

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

العواصف تقتل طفل وتدمر مدارس في موريتانيا

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور التهاني بالعيد الكبير

ظهور سمكة عملاقة تشبه «كائن فضائى» بشواطئ أستراليا (صور)

علماء يشيدون بـ«اختراق علمي» للكشف عن مرض لا دواء له

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
مؤمن المحمدي
عبدالحى أديب
المزيد

الثقافة

احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو بالأسمرات (صور)

مصطفى محمود ضيف صالون «الثقافة» ثالث أيام عيد الأضحى

مواهب مطروح الشابة تواصل عروضها الغنائية

«فى محبة القراءة».. قاعات اطلاع مجانية توفرها «الثقافة» للباحثين