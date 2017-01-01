ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 1.5 مليون في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى مليون و583 ألفا و792 حالة، عقب تسجيل 52 ألفا و123 حالة إصابة جديدة.وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 34 ألفا و968 حالة، عقب تسجيل 775 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و20 ألفا و582 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.