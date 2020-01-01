مصرع شخص وإصابة 18 في انفجار مطعم باليابان

لقي شخص مصرعه، وأصيب 18 آخرون على الأقل؛ إثر وقوع انفجار اليوم الخميس في أحد المطاعم بمدينة "كورياما" في محافظة "فوكوشيما" شمال شرقي اليابان.ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسؤولين بالشرطة وإدارة الإطفاء قولهم إن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، مشيرين إلى أنه تم العثور على ستة خزانات بها غاز بروبان في موقع الانفجار حيث يوجد تسريب في ثلاثة منهم.وأضافت الشبكة أن الانفجار تسبب في تحطيم النوافذ في المباني والمنازل المجاورة وتدمير الجدران.