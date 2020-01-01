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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:01 ص
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31 درجة.

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