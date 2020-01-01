فيتنام تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في فيتنام تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 42 حالة منذ عودة التفشي في نهاية الأسبوع الماضي.ونقلت وكالة روسية اليوم الخميس، عن بيان لوزارة الصحة قوله إنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة في مدينة دانانج، بينما رصدت إصابة واحدة في العاصمة هانوي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء العدوى، إلى 459، مع عدم وجود وفيات"، وفقا لبيان وزارة الصحة.