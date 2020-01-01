إيبارشية سوهاج تبدأ الفتح التدريجى للكنائس 3 أغسطس

أعلنت إيبارشية سوهاج بدء الفتح التدريجي لكنائس الإيبارشية، واستئناف عودة القداسات بها من بدءًا الإثنين 3 أغسطس المقبل.وقالت الإيبارشية، في بيان لها، "ترتب كل كنيسة قداستها بشكل يتناسب مع شعبها ويسمح للصلاة في كل قداس بـ50 فردًا بالكهنة والشمامسة، على أن تحجز القداسات قبيل حضورها".كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وقال البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة رأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًا مع مراعاة جميع الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.