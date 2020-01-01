طائرة تركية تنقل مرتزقة إلى قاعدة الوطية غرب ليبيا

فرغت طائرة شحن تركية حمولتها من المرتزقة في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، وذلك حسبما أفادت مصادر لشبكة "العربية" مساء الأربعاء.وكانت معلومات وردت بهبوط طائرة عسكرية تركية في القاعدة الجوية بمصراتة قادمة من قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات تركية، بالإضافة إلى مرتزقة سوريين وفصائل الوفاق.كما أشارت المعلومات إلى أن الطائرة تحمل مقاتلين وأسلحة إلى مصراتة من أجل نقلها إلى جبهة سرت والجفرة.وأشارت معلومات سابقة، فجر الأربعاء، إلى أن فريقًا من المخابرات التركية وصل في رحلة مباشرة من تركيا إلى قاعدة الوطية الجوية.