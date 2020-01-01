إصابة 10 أشخاص فى انفجار باليابان

أفادت وكالة "كيودو" للأنباء، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بوقوع انفجار هائل فى مقاطعة فوكوشيما اليابانية.وقالت الوكالة إن عشرة أشخاص، على الأقل، أُصيبوا في انفجار وقع في منطقة كورياما بمقاطعة فوكوشيما.وأضافت أنه يشتبه في أن الانفجار، الذى وقع فى تمام التاسعة صباحًا، نجم عن تسرب غاز.