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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 10 أشخاص فى انفجار باليابان

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:46 ص
انفجار بمقاطعة فوكوشيما
انفجار بمقاطعة فوكوشيما اليابانية
وكالات
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أفادت وكالة "كيودو" للأنباء، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بوقوع انفجار هائل فى مقاطعة فوكوشيما اليابانية.

وقالت الوكالة إن عشرة أشخاص، على الأقل، أُصيبوا في انفجار وقع في منطقة كورياما بمقاطعة فوكوشيما.

وأضافت أنه يشتبه في أن الانفجار، الذى وقع فى تمام التاسعة صباحًا، نجم عن تسرب غاز.

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