رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجار فى مصفاة لتكرير الغاز بأمريكا (فيديو)

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:21 ص
انفجار فى مصفاة لتكرير
انفجار فى مصفاة لتكرير الغاز بأمريكا
وكالات
طباعة
أكدت الشرطة المحلية فى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية وقوع انفجار بمصفاة لتكرير الغاز الطبيعى، وذلك بعد ظهر يوم الأربعاء بالتوقيت المحلى.

وقالت شرطة المدينة إن إدارة الإطفاء تتعامل في الوقت الراهن مع حريق ضخم داخل المصفاة الواقعة في منطقة مونت بيلفيو.

وأضافت أن الانفجار أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة داخل المصفاة، مشيرةً إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات.

موضوعات متعلقة

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور التهاني بالعيد الكبير

انفجار فى مصفاة لتكرير الغاز بأمريكا (فيديو)

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الآن التسجيل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة

الصور

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

الأكثر قراءة

انفجار فى مصفاة لتكرير الغاز بأمريكا (فيديو)

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

مصادر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 الثلاثاء

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

أغرب مواقف الحج.. «مظاهرة وهتافات.. سرقة الحجر الأسود.. وانقطاع المصريين»

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

"تبرع من أجل الكويت".. خفايا حملة الفرقة المسرحية لسمير غانم وقت الغزو العراقي

نجم الساعة

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور التهاني بالعيد الكبير

ظهور سمكة عملاقة تشبه «كائن فضائى» بشواطئ أستراليا (صور)

علماء يشيدون بـ«اختراق علمي» للكشف عن مرض لا دواء له

شاهد.. «نيولوك» محمد صلاح بعد قص شعره.. «حلق كابوريا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
مؤمن المحمدي
عبدالحى أديب
المزيد

الثقافة

احتفالات قصور الثقافة بثورة 23 يوليو بالأسمرات (صور)

مصطفى محمود ضيف صالون «الثقافة» ثالث أيام عيد الأضحى

مواهب مطروح الشابة تواصل عروضها الغنائية

«فى محبة القراءة».. قاعات اطلاع مجانية توفرها «الثقافة» للباحثين