انفجار فى مصفاة لتكرير الغاز بأمريكا (فيديو)

أكدت الشرطة المحلية فى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية وقوع انفجار بمصفاة لتكرير الغاز الطبيعى، وذلك بعد ظهر يوم الأربعاء بالتوقيت المحلى.وقالت شرطة المدينة إن إدارة الإطفاء تتعامل في الوقت الراهن مع حريق ضخم داخل المصفاة الواقعة في منطقة مونت بيلفيو.وأضافت أن الانفجار أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة داخل المصفاة، مشيرةً إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات.