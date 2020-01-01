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محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حالات الوفاة بفيروس كورونا فى أمريكا تتخطى الـ150 ألفا

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:54 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
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تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ150 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حسب تعداد وضعته جامعة جونز هوبكنز.

وأكد موقع "روسيا اليوم"، أن الوفيات في الولايات المتحدة بلغت 150034، في حين سجلت البرازيل 88539 وفاة، والمملكة المتحدة 45878 ، والمكسيك 44876 وإيطاليا 35123 وفاة، وأحصت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 1592 وفاة إضافية نتيجة "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، في حصيلة ثقيلة لم تسجل منذ شهرين ونصف الشهر.

وبعد ظهور تحسن بحلول نهاية الربيع، عاود الوباء انتشاره منذ نهاية يونيو، خاصة في جنوب وغرب البلاد وتعد فلوريدا هي أكثر المناطق التي تثير القلق، إذ سجلت الأربعاء 216 وفاة إضافية جراء الفيروس، في حصيلة قياسية في الولاية السياحية التي تعاني تباطؤا في إجراء الفحوص ونقصا في تتبع مخالطي المصابين.

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